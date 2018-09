Pampita revela la fotografía que la llevó a la fama con 21 años

La modelo Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, logró sorprender a sus seguidores con una especial fotografía en su cuenta de Instagram.

Es que según reveló, se trataba de la primera fotografía de su carrera como maniquí, y también la responsable de su posterior salto a la fama.

Lo sorprendente, es que en la imagen aparece sin una gota de maquillaje, pero ya destacaba con su belleza a los 21 años de edad.

"A cara lavada así como llegué me pusieron este sweater y el fotógrafo @_urkosuaya me sacó unas 20 fotos y me fui a mi casa caminando y pidiéndole a Dios que me eligieran. Noviembre de 1999″, escribió junto ala fotografía.

"También es la foto que vio en enero del 2000 @panchodotto en el bus del aeropuerto de Punta del este y que hizo que pidiera mi teléfono a la familia de @emifita . Esta es la foto que me cambio la vida! Ese momento que soñaste durante años sucede y en un instante todo empieza a pasar", dijo.

