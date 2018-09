Las irreconocibles gemelas Olsen hablan sobre su distanciamiento con el medio del espectáculo

Hace un par de días, las gemelas Olsen lanzaron su nueva línea de ropa masculina, a la cual llamaron The Row, y no pudieron evitar dirigirse a los medios de comunicación, aunque destacaron que han preferido llevar una vida más discreta.

Sobre su nueva vida, revelaron al diario estadounidense The Wall Street Journal que

“no nos gusta presionar con nuestras creaciones, no sé si es por la forma en la cual crecimos. Simplemente no nos gusta hablar de nosotras o de lo que estamos haciendo. No es nuestra forma de actuar”, aseguraron.