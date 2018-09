La enternecedora relación de Mauricio Ochmann con sus hijas Lorenza y Kailani

Mauricio Ochmann es sin lugar a dudas un padre muy dedicado. Ya sea que acompañe a su hija Lorenza a una caminata por el parque o que se quede en casa cuidando de Kailani, el guapo actor siempre tiene timpo para estar con ellas.

Aunque las dos son de madres diferentes, Mauricio siempre ha procurado que tengan una relación cercana; incluso ha logrado que Lorenza, fruto de su relación con la arquitecta Maria Jose del Valle y Aislinn Derbez, mamá de Kailani, sean buenas amigas.

Ser papá es para Mauricio Ochmann toda una aventura, no importa a dónde vaya o qué haga, siempre mantiene felices a sus dos hijas.

“Nos robamos leche de mamá Aislinn. ¡Espero que hayas descansado! De pinta con mis chicas”, dice el pie de una foto donde aparece con ambas, durante unas vacaciones en la montaña.

¡Sus sonrisas lo dicen todo!

Mauricio se casó por primera vez en el 2003 con la arquitecta María José del Valle Prieto. Un año más tarde concibieron a su única hija, Lorenza. Sin embargo, terminaron divorciándose en el 2008.

"Me encanta estar en contacto con mi hija y que tengamos una relación abierta, de confianza; me gusta darle su lugar. Es muy importante que sienta que tiene un padre, no nada más un amigo. Como su papá, tengo que darle un buena lección de vida y enseñarle los límites. Lo que más me asusta es no llegar a ser un gran ejemplo para @lorenzao16. Sé que la voy a regar en algún momento ¡pero ojalá sea lo menos posible!"

Por su parte, Mauricio y Aislinn Derbez se conocieron en la película 'A la Mala', donde participaron en 2014. En 2016 unieron sus vidas en matrimonio y apenas a principios de este año le dieron la bienvenida a la pequeña Kailani, quien es ahora toda una celebridad del Internet.

