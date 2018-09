El excéntrico nuevo look de Dayana Amigo que indignó a su madre

Dayana Amigo es una actriz versátil. Ha cambiado numerosas veces su apariencia para varios de los papeles que ha desempeñado en su carrera, como la recordada Titi Larraín.

Esta vez no fue la excepción: para un nuevo rol, cambió drásticamente a un look bastante excéntrico. Con un pelo corto y oscuro, con una chasquilla digna de los años 70.

Pero hay una persona que no está muy contenta con su nuevo look: su mamá. "Mi mamita está muy molesta con el nuevo personaje que voy a hacer… dice que hasta cuándo hago el loco… que se me ocurren muy malas ideas, que cuál es el gusto de afearme y querer verme mal", escribió la actriz en su Instagram.

"Yo encuentro que es un real privilegio que a una le den el espacio pa jugar y proponer en la pega, para mí es un desafío y una obligación como actriz no acomodarse, intentar siempre modificarse y nunca dejar de jugar", agregó.

¿Qué te parece su peinado?

