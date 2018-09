Gloria Trevi habla sobre la difícil separación que atraviesa con su esposo: "Se necesita coraje"

Gloria Trevi se encuentra librando una difícil batalla interna por la separación con su esposo Armando Gómez, pues aunque ya ambos han tomado la decisión, sigue tratándose de un proceso difícil de asimilar.

Comenzaron su relación cuando la cantante enfrentaba el proceso penal por corrupción de menores, escándalo en el que se vio involucrada con Sergio Andrade cuando estaba iniciando su carrera musical.

La intérprete de "Pelo Suelto" siempre se ha mostrado tajante con lo que piensa pero en una reciente entrevista no pudo evitar mostrarse afectada por su actual situación, revelando algunos de los motivos que la llevaron a separarse de Gómez:

"En todas las relaciones se puede llegar como a un momento de comodidad, simple y sencillamente yo no estoy dispuesta a aceptar eso".

Tras sufrir por varios años de abusos por parte de Sergio Andrade, es claro que la intérprete no quiere recibir migajas de amor, por lo que subrayó que no está interesada en buscar comprometerse de nuevo o al menos no pronto.

"Sigo amando igualmente, apasionadamente, pero ahora a la persona que realmente se lo merece, y que me lo demuestre, y que me convence, y no me conformo ya con migajas".

Gómez es padre del hijo menor de la cantante y han estado casados por casi 10 años. Juntos, han formado una familia con sus hijos Ángel Gabriel (de quien hay dudas sobre quién es su padre biológico) y Miguel Armando, por lo que la artista confesó que no fue nada fácil tomar la decisión de separarse.

“Se necesita coraje para empezar y más coraje para terminar”, dijo la cantante, refiriéndose al tiempo que duró su relación con Armando.

