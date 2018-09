¡Escándalo! Se filtran fotos de Sofía Caiché con el que sería su nuevo novio

La actriz y presentadora de televisión ecuatoriana, Sofía Caiché encendió las redes sociales, pero esta vez por unas fotografías que andan circulando por las redes sociales en las que se le ve en muy buena compañía.

La rubia de 37 años luce muy acaramelada junto a un apuesto hombre, del que se rumora sería un empresario que supo ganarse el corazón de Caiché.

Según se cree, las fotografías fueron filtradas en las redes por un grupo de 'amigos' de la pareja.

Luego de varios días de permanecer en el ojo del huracán, finalmente Sofi decidió romper el silencio y referirse al tema, aunque sin dar mayores detalles sobre el caballero que la acompaña.

Además, la animadora aclaró que no se metería con un hombre comprometido, por comprometerse o que recién haya acabado una relación hace poco tiempo.

Finalmente sobre la imagen que circula en redes, Sofía Caiché explicó,

"Aveces hay momentos y situaciones que se salen de las manos y si, me incomoda un poco es que se hayan filtrado estas fotos porque yo no las he pasado, la otra persona no las paso y no se cómo llegaron a los medios de comunicación y me gustaría saber quien fue", aseveró.