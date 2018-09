Daniela Aránguiz revela la insólita manera en que 'El Mago' Valdivia la controla

Este miércoles, el quiebre entre Alexis Sánchez y Mayte Rodríguez fue tema obligado en los matinales de la televisión chilena, donde los distintos panelistas entregaron sus propias opiniones del asunto.

Uno de los programas que no se quedó ajeno a la conversación fue 'La Mañana' de CHV, en el que Daniela Aránguiz sorprendió con una insólita confesión.

Es que la panelista justo se encontraba hablando sobre las dificultades que tienen las parejas de futbolistas, cuando dio a conocer un hecho que vivió junto a su esposo, Jorge 'El Mago' Valdivia.

"Yo siento que le gané esa pelea a Jorge, cuando nos fuimos a vivir a Brasil y veníamos de vacaciones a Chile y a mí me invitaban a participar de un programa me decía ‘no, para qué, no, olvídate, tú ya no lo necesitas’", dijo.

"Yo le decía ‘tú me conociste así, en esto’, y eran peleas (…) Están esos celos de manipularte un poquito y cambiar todo tu esquema", añadió ante la mirada de sus compañeros.

Pero eso no fue todo, ya que más tarde reveló que 'El Mago' tenía una particular manera de controlarla, que consistía en activar el GPS de su teléfono para conocer su ubicación.

"Una vez mi hermana me dice ‘¿por qué tienes el GPS en tu celular con el teléfono de Jorge? y por eso que no me preguntaba, porque me tenía en el celular de él, me tenía GPS sabía todo donde yo estaba", dijo frente a los demás miembros del panel.

Algo que le pareció muy extraño a la periodista Emilia Daiber, quien le preguntó si acaso le molestaba dicha conducta.

"Le dije ‘sé que me tienes en GPS, pero rico por si me llega a pasar cualquier cosa, o si se me pierde el celular'", sostuvo Daniela Aránguiz.

