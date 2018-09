Avril Lavigne regresa con su primer sencillo en cinco años

El tiempo pasó volando desde que conocimos a Avril Lavigne en 2002, era una adolescente irreverente que nos contagió con sus pegajosos sensillos 'Sk8ter boi' y 'Complicated', desde esa época hasta ahora, ya han pasado 16 años y su carrera musical tuvo sus altos y bajos. Fue en 2013 que lanzó el que sería su último disco para desaparecer de los escenarios y poner en pausa su carrera. Ahora parece que es el momento perfecto para regresar y será más pronto de lo que creemos.

A post shared by LBS Revolution | Avril Lavigne (@lbsrevolution) on Sep 6, 2018 at 9:26am PDT

A través de una carta, la cantante de 33 años reveló que lanzará un nuevo tema titulado "Head Above Water" y que llegará a todas las plataformas digitales el próximo 19 de septiembre, esto fue lo que comentó sobre la enfermedad que además la aquejó en sus años de ausencia:

Lavigne explicó los duros momentos que le tocó vivir cuando pensó que su enfermedad le ganaba la batalla:

"Gracias por esperar tan pacientemente mientras luchaba y aún continúo luchando, la batalla de mi vida. La primera canción que elijo lanzar se llama "Head Above Water". También es la primera canción que escribí desde mi cama durante uno de los momentos más terroríficos de mi vida. Había aceptado la muerte y podía sentir que mi cuerpo se cerraba. Me sentí como si me estuviera ahogando. Como si estuviera bajo el agua y solo tuviera que salir a tomar aire. Como si estuviera en un río arrastrado por una corriente. Incapaz de respirar Orando a Dios para que me ayude a mantener mi cabeza fuera del agua. Para ayudarme a ver a través del clima tormentoso. Crecí más cerca de él. Mi madre me abrazó. En sus brazos, escribí la primera canción que estoy lanzando para contar mi historia. Más tarde conocí a un alma hermosa, Travis Clark, y nos sentamos al piano y esculpimos el resto de la canción. Luego la llevé al genio, Stephan Moccio y amo lo que le hizo a la música".

A post shared by Avril Lavigne' (@avrildawn) on Sep 5, 2018 at 8:58pm PDT

La carta cerró con un conmovedor mensaje para todos:

"He decidido ser sincera sobre mi lucha, abierta y más vulnerable que nunca. Y para ser sincera, una parte de mí no quiere hablar de estar enferma porque quiero que todo esté detrás de mí, pero sé que tengo que hacerlo. Debido a que no solo es parte de mi vida, necesito concienciar sobre la gravedad de la enfermedad de Lyme. Una única picadura de insecto puede joderte duro. La gente no sabe que Lyme debe ser tratada casi de inmediato. ¡A menudo, si lo saben, no son tratados simplemente porque no pueden obtener un diagnóstico de Lyme! E incluso cuando reciben un diagnóstico, muchas veces simplemente no pueden pagar el tratamiento. ¡Hagamos esto! ¡Nueva era!"