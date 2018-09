4 atrevidos looks con los que la princesa Diana se vengó del príncipe Carlos luego de divorciarse

La princesa Diana vivió un calvario mientras estuvo casada con el príncipe Carlos. Pero, su momento más feliz fue cuando se divorciaron, en ese momento y ella no dudó en usar looks atrevidos que antes no podía lucir por ser de la realeza.

Traje de baño animal print

Aunque constantemente rompía las reglas con algunos atuendos, fue después de divorciarse que decidió usar la ropa que quería y con la que lucía atrevida y hermosa.

Vestido escotado y corto

Sudaderas con eslogan y licras

Leopardo, animal print, sudadera con eslogan, trajes de diversos colores o bikinis llamativos, el estilo de Diana marcó un antes y un después.

Y fue la mejor venganza que pudo tener contra el hijo de la reina Isabel II, pues le demostraba que estaba más hermosa que nunca y la gran y hermosa mujer que había dejado ir.

Atrevido vestido rojo

La princesa se veía feliz, radiante, finalmente podía ser ella y así lo dejaba ver en cada aparición que hacía siendo simplemente Diana Spencer.

Lo que nos deja una gran lección a todas las mujeres y es que se puede ser feliz después del divorcio y se puede estar bien sin tener al lado a un hombre que no te quiera ni te valore. Mejor sola que mal acompañada.

La auténtica princesa del pueblo dejó una gran huella en el mundo de la moda y aquí lo podemos ver con sus diferentes estilos.

Te recomendamos en video