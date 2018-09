El príncipe Harry muestra su lado más tierno con una niña hospitalizada

El carisma del príncipe Harry es innegable y muchas veces a pesar del estricto protocolo que debe seguir nos regala tiernos momentos.

Recientemente, el hijo menor de la recordada Diana de Gales, hizo una especial conexión con una niña que padece de espina bífida. En la visita estuvo acompañado por su esposa Meghan Markle.

La forma parte de las actividades de los Premios WellChild, una organización que celebra las cualidades inspiradores de niños gravemente enfermos en Reino Unido.

Meghan and Harry meet Matilda Booth, one of those being honoured by @WellChild, at the pre-awards reception @people pic.twitter.com/X4WJvbOPuG

— Simon Perry (@SPerryPeoplemag) 4 de septiembre de 2018