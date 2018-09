¡Polémico! La princesa Diana escribió una carta culpando a Carlos de planear un accidente en su contra

Este año se cumplió el 21 aniversario de la muerte de la princesa Diana en un fatal accidente de tránsito en las calles de París. Ahora ha surgido a la luz una carta que escribió lady Di 10 meses antes de su muerte en la que escribe que su esposo en ese entonces, el príncipe Carlos, estaba planeando un accidente automovilístico en su contra.

La carta, que Diana supuestamente entregó al que fuera su mayordomo Paul Burrell, fue escrita a mano y expresó que temía por su seguridad.

“Estoy sentada aquí en mi escritorio en octubre, deseando que alguien me abrace y me dé valor para mantenerme fuerte y con la cabeza en alto. Esta particular fase en mi vida es la más peligrosa —mi esposo está planeando ‘un accidente’ en mi auto, falla de frenos y una grave lesión en la cabeza para poder limpiar su camino y casarse con Tiggy” (Camilla Parker Bowles, actual esposa de Carlos) no es más que una trampa. Todos somos utilizados por este hombre en cada sentido de la palabra”, dice en un extracto de la misiva, publicada por el Daily Mirror.

En el accidente falleció, además de Diana, su pareja Dodi Al-Fayed y el conductor del automóvil Henri Paul, sobrevivió el guardaespaldas de la princesa.

La carta fue publicada en el libro “A Royal Duty”, escrito por Burrell.

