María Elena Dressel sobre romance de Humberto Sichel: "Le gustan las mayores"

Han pasado apenas unos días desde que salió a la luz el romance entre los periodistas Macarena Pizarro y Humberto Sichel, y desde entonces no han sido pocas las reacciones surgidas del mundo de la televisión.

La última de ellas vino de la mano de María Elena Dressel, con quien el comunicador tuvo una relación de cuatro años, y que habló sobre la nueva pareja durante una entrevista en"Síganme los buenos" .

Al respecto, señaló que "la semana pasada estuve en todos los programas de farándula como'la que inició a Humberto en el camino de las mujeres mayores'".

Sin embargo, añadió que "parece que el hombre es como el reggaetón, le gustan las mayores".

Pero el nuevo romance de su ex no era novedad para María Elena, quien confesó que "yo ya sabía, me habían contado que andaban juntos".

"Andaban juntos, después Humberto estuvo pololeando, y ahora volvieron y justo unos días antes alguien me dijo ‘¿supiste que volvieron?’ entonces no me pareció sorprendente", agregó.

Y sobre dolores, absolutamente nada. María Elena Dressel dijo que saber del romance entre Humberto Sichel y Macarena Pizarro no la afectó en lo más mínimo.

"No me dolió la guata porque estoy con un hombre que me tiene muy feliz, me tiene en llamas. Nunca me había pasado andar en llamas cuatro años con la misma persona", dijo, añadiendo que "no me proyectaba con él".

