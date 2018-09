Maly Jorquiera parodió recordada foto de Kim Kardashian en Instagram

Maly Jorquiera publicó una graciosa imagen donde intentó imitar la emblemática portada de la revista Paper protagonizada por Kim Kardashian en 2014.

La comediante no quiso ser menos que la estrella de "Keeping up with Kardashians" y emuló la pose de Kardashian a su manera.

No necesito mesa, tengo mis pompas 🤣🤣🤣🤣 como las Kardashian 🤣🤣 Paaaabre!!, fue el mensaje con el que acompañó la fotografía que colgó en su cuenta de Instagram.

Nueva Mujer A lo Cecilia Bolocco: Así fue el sensual destape por la patria de Claudia Conserva Encendió las redes