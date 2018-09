La última publicación de Eugenio Derbez demuestra cuánto ha crecido la pequeña Aitana

La pequeña Aitana apenas cumplió 4 años de edad pero ya se ha convertido en la favorita del público mexicano por su simpatía y por ser la viva imagen de su padre Eugenio Derbez.

Una publicación compartida de Alessandra Rosaldo (@alexrosaldo) el 3 Ago, 2018 a las 6:17 PDT

Desde su nacimiento, los fans de sus famosos padres han seguido su crecimiento y ahora que se encuentra en Australia junto a sus padres, no han perdido huella de sus aventuras.

A pesar de que el comediante está en territorio australiano por cuestiones de trabajo, no deja de pasar tiempo con Aitana y recientemente compartió un tierno momento padre e hija que dejó ver no sólo el estrecho lazo que mantienen sino lo mucho que ha crecido la pequeña.

Una publicación compartida de Eugenio Derbez (@ederbez) el 2 Sep, 2018 a las 7:13 PDT

Y es que Eugenio llevó a Aitana a un centro comercial donde pasearon en un carrito eléctrico con forma de tigre. Aunque al principio estaba los dos juntos, con la simpatía que la caracteriza, la pequeña le dijo a su papá que quería manejarlo ella solita. Sorprendido ante su petición, Eugenio la dejó.

Los gestos de Aitana sin duda demostraron que ya no es una bebé y que sabe perfectamente cómo conseguir lo que quiere. "Papá, mejor tu no te subes al tigre, mejor me subo yo solita", dijo Aitana con una mirada pícara.

No cabe duda que Aitana se está convirtiendo en una niña grande y sin duda, entre sus papás y sus hermanos, tiene a todo un séquito de maestros que le enseñarán de la vida.

Te recomendamos en video