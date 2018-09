La presentadora brasileña Xuxa asegura que Michael Jackson le pidió que fuera la madre de sus hijos

La animadora brasileña Xuxa Meneghel quien se hiciera popular en los 80 y 90 por su show infantil reveló detalles de un episodio muy particular que involucra a Michael Jackson.

En una entrevista reciente, la conocida `Reina de los bajitos´contó que recibió una oferta del astro del pop para que tuviese un hijo con él.

La presentadora de televisión y cantante contó que conoció al cantante cuando fue a verlo en un show en España y estuvo con él en los camerinos.

Allí intercambiaron halagos y poco tiempo después recibió una invitación a Neverland, el famoso rancho del artista.

"Cuando llegué allí, entró, me dio un beso en la mano y dijo que había preparado una ensalada, que sabía que yo no comía carne, que despues veríamos una película y comeríamos palomitas" contó.

Ese mismo día recibió la propuesta de parte del manager del cantante. El hombre le contó que estaban buscando a una persona para que fuese la madre de los hijos de Michael.

Aunque asegura que no vio el contrato, Xuxa comenta que "estaban buscando una persona sana, la idea era tener ese ADN, ser rubia, de ojos claros y que le gustaran los niños, me sentí un poco mal, no me sentí halagada", señaló.