Kim Kardashian acude a la Casa Blanca por segunda vez para pedir la liberación de otro preso

Nuevamente la famosa Kim Kardashian acudió a la Casa Blanca para hablar por segunda vez con el presidente estadounidense Donald Trump y pedir la liberación de un preso.

De acuerdo al portal TMZ la estrella tomó un vuelo a la medianoche desde los Ángeles hasta Washington D.C, para hablar personalmente con el primera mandatario estadounidense sobre una reforma penitenciaria y pedir la libertad de Chris Young, de 30 años que cumple una sentencia de cadena perpetua hace 10 años por cargos relacionados con drogas.

It started with Ms. Alice, but looking at her and seeing the faces and learning the stories of the men and women I’ve met inside prisons I knew I couldn’t stop at just one. It’s time for REAL systemic change pic.twitter.com/kdKr8s6lJW

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 5, 2018