Tiene el corazón roto: Joaquín Méndez confesó haber sido rechazado por Kika Silva

Joaquín Méndez tiene el corazón roto. Y esta vez no es por algo relacionado con su ex Camila Recabarren, sino que por otra celebridad criolla: Kika Silva.

Así es, ya que el ex chico reality confesó haber sido rechazado en cuatro oportunidades por Silva, quien al parecer no tiene interés en salir con él.

“No quiero que se revele su identidad, pero quiso pisotear mi alma. Yo la invité a comer y me dijo que no. La invité a andar en moto, me dijo que no. La invité al cine, me dijo que no", señaló en un principio Méndez, quien no quería revelar de quién hablaban, pero luego José Miguel Viñuela, lo delató y señaló que era la rubia modelo la que no quiso tener una cita con el argentino.

En ese momento el panel comenzó a mofarse de la situación, tanto así que Viñuela hizo un llamado para que tomaran en cuenta al ex de Recabarren: "Denle una oportunidad a este hombre (Joaquín). Se ve un mamarracho (…) pero es un buen cabro”.

Tras explicar que su último intento había sido invitarla a un matrimonio a través de una amiga en común y recibir un cuarto "no" por respuesta, sus compañeros de panel le terminaron aconsejando a Méndez que no continuara sus intentos de conquista.

