'House of cards' mata al personaje de Kevin Spacey en el promo de su última temporada

Tras la polémica salida de Kevin Spacey de la serie 'House of cards', muchos se preguntaron como abordarían ese tema en la que sería la última temporada. Pues, la duda ha sido respondida. Frank Underwood, el personaje de Kevin Spacey, fue asesinado en la sexta y última temporada y ahora se muestra lo que sucede después.

Esta semana se lanzó en todas las plataformas web, un nuevo video promocional que muestra a Claire Underwood (interpretada brillantemente por Robin Wright) hablandole a la tumba de su esposo, dejando así claro que el personaje ha salido finalmente de la trama, esto es lo que dice:

"Sin embargo, te diré esto, Francis. Cuando me entierren, no estará en mi patio trasero. Y cuando presenten sus respetos, tendrán que esperar en línea".

— House of Cards (@HouseofCards) September 5, 2018