Critican a Tristan Thompson por "utilizar a su hija" para que todos se olviden de sus infidelidades

Khloé Kardashian no ha olvidado el escándalo de las infidelidades de Tristan Thompson. O al menos eso aseguró a sus fans luego de que la cuestionaran por pasar el día conviviendo en la piscina con Tristan y su hija True.

Sin embargo, los fans de la estrella de Keeping Up With The Kardashians no olvidan ni perdonan, especialmente luego de que pareciera que Tristan está utilizando a la bebé para pretender que nada pasó.

"Deja de usar a tu hija para hacer que la gente se olvide de tu engaño con unas groupies feas. Pero Khloe no se da cuenta", escribió una usuaria mientras que otra dijo que parecía que lo estaban obligando a hacerse pasar por un buen padre para limpiar su imagen.

En las imágenes que fueron tomadas en su día juntos, Khloé aparece sonriente mientras sostiene a su bebé, en el agua. "Ella se está acostumbrando a sumergirse bajo el agua y le gusta. ¡Después de cada volcada, saca la lengua y solo sonríe de oreja a oreja!", explicó Khloé.

Eso sí, los momentos de Tristan con True no terminan de convencer a los fans.

True nació pocos días después de que se diera a conocer la noticia de que Thompson supuestamente engañó a Khloé durante todo su embarazo. A pesar del escándalo de las infidelidades, Thompson y Kardashian parecen haber solucionado su relación por el bien de True y recientemente revelaron lo difícil que ha sido continuar un romance.

True’s first swimming lesson🐠🤗 A post shared by dash_broadcast (@dash_broadcast) on Sep 4, 2018 at 4:07pm PDT

Te recomendamos en video