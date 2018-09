Te decimos cómo descargar contenido de Netflix en 6 sencillos pasos para verlo sin tener internet

Una nueva actualización de Netflix ha dejado a todos sus usuarios maravillados. Y es que la plataforma ahora permite descargar contenido en el celular para que puedas verlo sin necesidad de tener internet.

La nueva actualización de la aplicación para iOS y Android, cuenta con la función de descarga y lo mejor de todo es que el contenido no ocupa mucho espacio, por lo que podrás disponer de tus series favoritas.

El director de Innovación de productos de Netflix, Eddy Wu, dijo sobre la nueva actualización.

“Aunque muchos de nuestros miembros disfrutan de ver Netflix en casa, sabemos que hay veces que quieren continuar maratones de Stranger Things en el avión o en otros lugares donde la conexión a Internet es limitada. Eso era antes. Ahora solo tienes que hacer clic en el botón ‘descargar’ en la página de información de la película o serie que quieras ver y más tarde podrás disfrutarla sin conexión a Internet”.

Por asuntos de derechos no todo el contenido estará disponible para descargar, pero la empresa afirmó que poco a poco, su catálogo será renovado.

Por lo pronto puedes disfrutar de clásicos como: Dr. House, Breaking Bad, Narcos, Orange is the new Black y muchos más.

Te decimos cómo descargar el contenido:

1. Entra a la aplicación desde tu dispositivo.

2. Selecciona en el menú la opción ‘Disponibles para descargar’.

3. Elige el contenido que quieras ver.

4. En episodios da click en la opción ‘descargar’.

5. Espera a que el contenido se descargue.

6. Al final, búscalo en ‘Mis descargas’ y listo ya lo puedes disfrutar sin internet.

