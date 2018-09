Una década de Lady Gaga, así ha cambiado la estrella que nos enamoró con su excéntrico estilo

Se cumple una década desde que el fenómeno "Lady Gaga" impactó al mundo con su voz y su excéntrico estilo.

Gaga apareció en el momento justo, cuando sus potenciales rivales como Britney Spears, y Christina Aguilera, habían bajado la guardia.

Su debut en 2008

En 2008 editó su primer álbum The Fame y comenzó a construir una de las carreras musicales más prometedoras y exitosas. Aunque su comienzo no fue fácil, pues cuando publicó su tema Just Dance afirmaban que era una copa de Christina Aguilera, pues su estilo inicial era muy parecido al de ella, con su cabello rubio y largo.

Pero, ella cerró la boca de todos los que opinaban de esa manera y recorrió medio mundo para promocionar sus canciones y cuando estrenó su tema Paparazzi todos se rindieron ante ella, pues fue cuando a comenzó a mostrar el lado extravagante que el pop tanto necesitaba.

En noviembre de 2009 y, sobre todo, gracias a Bad Romance y Telephone (junto a Beyoncé), Gaga se convirtió en una completa diva de los pies a la cabeza con una legión de fans a los que bautizó como little monsters.

Su caída en 2013

Lamentablemente en 2013 su agitada vida le pasó factura y mientras actuaba en Montreal en el marco de su Born This Way Ball Tour, se rompió la cadera y comenzó a sufrir de dolores crónicos que la persiguen hasta hoy en día.

Esto la hizo terminar la gira antes de tiempo y aunque debía tomarse un largo descanso para recuperarse por completo, no lo hizo, pues eran tiempos rudos de competencia en el mundo del espectáculo y ella no podía darse el lujo de parar.

Fatídico Artpop

Por eso, en noviembre de ese año publicó Artpop, el cual no tuvo muy buen comienzo ya que estuvo lleno de errores. Gaga llamó a la prensa para presentar un vestido volador bautizado como Volantis que lamentablemente no tuvo éxito pues apenas se levantó un poco del suelo.

También canceló el estreno del videoclip de Do What U Want dirigido por Terry Richardson después de las múltiples acusaciones de abuso que recibió el fotógrafo, y además su manager, su persona de confianza todos esos años, Troy Carter, le abandonó justo en el momento en el que andaba más perdida tanto personal como artísticamente.

Repuntó en 2014

La fama que tanto le había costado ganar, parecía desvanecerse. Pero, en 2014 repuntó cuando debutó en la pequeña pantalla en la sexta temporada de American Horror Story.

En ese año nació Joanne, un álbum en el que se mostraba más adulta y serena.

En el documental de Netflix Five Foot Two hablaba largo y tendido de su fibromialgia y de todo lo que tuvo que pasar durante los ensayos de la Super Bowl.

Nuevamente la carrera de Lady Gaga iba en subida, pero nuevamente su salud la comenzó a afectar, y tuvo que cancelar en febrero de 2016 parte de las fechas europeas del Joanne World Tour, porque no podía con sus dolores de cadera.

Su estreno en la pantalla grande

Este año, debutará en la pantalla grande cuando se estrene el 5 de octubre en los cines estadounidenses en remake de A Star Is Born en la que actúa junto a Bradley Cooper.

Además, a finales de diciembre comenzará Enigma, su primera residencia en Las Vegas.

Lo que resta de año y el 2019 pueden ser cruciales para un nuevo resurgimiento de su carrera y estamos seguros que su nueva faceta como actriz la llevará lejos, pues no es descabellado que esté nominada para Los Oscar.

