Según Tyga ya superó a Kylie Jenner pero sigue revelando sus intimidades con ella

A más de un año de haber terminado su relación con Kylie Jenner, Tyga ha aparecido para decir que el éxito de su multimillonario ex novia ha sido gracias a él.

Sí, el rapero así lo aseguró en el programa Queen Radio, cuando Nicki Minaj le preguntó sobre su relación con Kylie y en lo que se había convertido ahora.

"Tienes que mirar el antes y el después", dijo con respecto a Jenner. "Ella siempre tenía una plataforma, y ​​siempre estaba destinada a ser lo que iba a ser a pesar de todo, pero cuando entré, me enseñaron muchos códigos: deberías hacer esto, deberías empezar a peinarte así…"

The love was real 👑 A post shared by Kylie & Tyga (@kylietyga___) on Mar 5, 2018 at 6:40am PST

Lo peor, es que según el rapero, a Kylie le aconsejaban "tener un negro".

"Deberías tener alguien negro para follar contigo. Si no tienes personas negras detrás tuyo, no tienes nada"

Pero su relación con Kylie nunca fue de admirarse. Desde el momento en que la pareja se convirtió en el tema de todos, en 2014, hubo drama, incluyendo que estuvo vinculado a Blac Chyna, madre de la hija de Rob Kardashian hermano de Kylie.

En la entrevista con Minaj, Tyga continuó hablando sobre el éxito de Kylie, diciendo que él fue quien le ayudó a encontrar la paleta de colores y los nombres para sus productos. "Hice una gran cantidad de cosas, pero no soy ese tipo de persona amargada porque Dios me va a devolver el dinero. El universo me va a devolver el dinero", expresó.

La cantante también le preguntó si extrañaba a la estrella de telerealidad, a lo que este respondió tajante que "no, que está bien y disfrutando". También aprovechó para aclarar que entre ambos no hay ningún tipo de rencor. "No soy una persona amargada. Si cortamos, cortamos. La pasamos bien y seguimos adelante. Nos fuimos por caminos separados y a los dos nos va bien, ¿saben?".

