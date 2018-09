¡Selena Gómez rompió su silencio! “Estoy exactamente donde debo estar”

Selena Gómez no ha desaparecido. No exactamente. Pero en los últimos meses, la persona más seguida en Instagram (140 millones y contando) se ha hecho invisible para todas las revistas de espectáculos.

En enero, Gómez se mudó tranquilamente al Condado de Orange, donde ella y una amiga, Raquelle, comparten una casa. "Ha sido un descubrimiento. Los Ángeles acabó siendo realmente claustrofóbico para mí. No puedo hacer ninguna de las cosas que hago aquí en L.A. Es simplemente imposible ", dice ella.

Después de vender su propiedad en Calabasas, ahora también ha puesto su bungalow Studio City en el mercado por $ 2,8 millones. (Su mansión de Texas, una de las casas más caras cerca de Fort Worth, está a la venta por $ 3 millones.)

Selena, vestida con un mono de mezclilla, su cabello recogido detrás de un pañuelo de lino, abre un recipiente de plástico con ensalada de pasta y conversó con la revista Elle "Creo que todo en mi vida se está reduciendo considerablemente, en una muy buena forma", dice ella. "Regresaré a la simplicidad. Eso es siempre lo que he sido. No soy yo quien dice: 'Me siento lo mejor que he sentido' ", continúa. "Soy yo quien dice: 'Estoy exactamente donde debo estar. Y estoy tan feliz de estar en este lugar. "Es mucho autodescubrimiento. De 20 a 26? Oh Dios mío. Me siento como una persona totalmente diferente”.

¿Cómo es eso? "Por un tiempo, creo que hice ciertas cosas porque pensé que tenía que hacerlo. Como, uno de mis amigos me miró un día: estábamos en el almuerzo, y creo que compré algo, y ella me miró y me dijo: "¿Te sientes suficientemente bien?"

La cantante ofreció esta rara entrevista meses después de que su pareja por años y ahora ex, Justin Bieber anunció su sorpresivo compromiso con la modelo Haley Baldwin.

Te recomendamos en video