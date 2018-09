La tierna felicitación de Aitana a Eugenio Derbez por su cumpleaños que lo hizo morir de amor ¡y a nosotros también!

Fue un cumpleaños ÚNICO. Gracias Ale por ser mi compañera de aventuras. A mis hijos porque gracias a ellos trato de ser una mejor persona. A mi familia porque me hacen tener los pies en la tierra. A mis amigos porque reírse alimenta el alma, a mis fans porque por ustedes sigo trabajándo, metiéndome a estas aventuras y una lista inmensa que no acabaría… GRACIAS! // It was one special birthday. Thanks Ale for being my partner in crime. Thank you to all my children, their love makes me a better person. I also want to thank my family for keeping me grounded and my friends for feeding my soul with laughter. And a big thank you to all of my fans who’s love and support have helped carry me to where I am today. I am very grateful!! Thank you!!!

A post shared by Eugenio Derbez (@ederbez) on Sep 2, 2018 at 7:13pm PDT