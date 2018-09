¡Perfectos! David y Victoria Beckham comparten la portada de Vogue

Amamos ver a David y Victoria Beckham juntos, pero sobre todo cuando trabajan juntos el resultado es impresionante, así lucen en la más reciente edición de Vogue, que saldrá a la venta el próximo viernes 07 de septiembre. Además de compartir la doble portada con sus cuatro hijos, también aprovecharon para conversar un poco sobre todo lo que viven en este momento de sus vidas.

Second @BritishVogue October cover. Thank you #DavidBeckham for all your support in building my dream and business over the past ten years, I love you. Wearing #VBAW18 RTW #VBDoverSt #VBsince08 x VB pic.twitter.com/6Nnz3j8QN3

— Victoria Beckham (@victoriabeckham) September 4, 2018