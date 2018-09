El error temporal que confundió a los televidentes y que muy pocos notaron en último episodio de "Pasapalabra"

Este lunes se emitió un nuevo capítulo de "Pasapalabra" en el que los televidentes fueron sorprendidos con un curioso error.

Todo ocurrió en medio de "El rosco" durante el duelo entre Eduardo Peñailillo y Luis Medel, cuando luego de una pausa comerciales los resultados del tablero mostraban números distintos a los que tenían antes.

Es que antes del corte de comerciales, los participantes llevaban 19 y 18 respuestas respectivamente, pero luego del regreso, ambos marcaban un empate con 21 aciertos.

Algo que los televidentes no se explicaron y que al parecer se debió a un pequeño "salto temporal" que no fue mostrado en pantalla y que habría sido el momento en que los concursantes llegaron a ese resultado.

Pero las dudas quedaron y así reaccionaron los seguidores del programa:

#PasapalabraCHV no sé q pasó, pero me fui a comerciales en 19 a 18 y volví en 21 iguales. Por más q retrocedí y busqué 3 veces no vi lo q faltó. Q onda??

— molixclonimperfecto (@CarlaMolinariD) 4 de septiembre de 2018