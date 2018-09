La insólita cifra de dinero que carga la reina Isabel en su bolso de mano

La Reina Isabel II siempre se ve elegante y algo que no puede faltar en sus vestimenta son sus bolsos de mano. A pesar de ser la soberana de Inglaterra, muchos se preguntan ¿qué implementos de belleza llevará ella dentro de ellos?

La historiadora Sally Bedell Smith, quien escribió la biografía Elizabeth the Queen: The Woman Behind the Throne, reveló recientemente lo que la Reina Isabel suele guardar en su bolso.

Aseguró que la monarca lleva pastillas de menta, una pluma estilográfica, barras de labios, pañuelos de papel y gafas de lectura, así como un “gancho portátil” para que pueda colgar su bolso debajo de las mesas.

¿Usa el efectivo la reina Isabel?

Pero los domingos le agrega un objeto adicional. Nada más y nada menos que dinero en efectivo. ¿La razón? La reina Isabel II lleva una modesta cantidad de dinero en efectivo cuando asiste a la Iglesia.

Un informante cercano a ella le informó a The Express que Isabel II tiene la costumbre de donar una pequeña cantidad de dinero a la iglesia cuando asiste a misa. Según la información, su mayordomo le acomoda un billete de cinco libras -unos 6,4 dólares- perfectamente doblado en su billetera para entregarlo como donativo.

Medida de seguridad particular

Los bolsos también los utiliza para enviarle señales a su grupo de seguridad personal.

Según el historiador Hugo Vickers, cuando la reina cambia de mano su bolsa es para indicarle a su personal que está lista para terminar la conversación en la que se encuentra.

Si pone su bolso sobre la mesa durante la cena, significa que desea que el evento termine en los próximos cinco minutos y si la pone en el suelo es que ella no está disfrutando de la conversación y quiere ser rescatada lo antes posible.

