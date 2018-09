Eduardo Yáñez volvió a perder el temperamento y golpeó a un fan de 60 años

A sus 57 años Eduardo Yáñez ha demostrado que tiene un carácter difícil de controlar. Su personalidad explosiva y agresiva lo han llegado a meter en varios problemas.

Recordemos cómo fue grabado mientras daba una cachetada a un periodista quien lo estuvo cuestionando por la relación de su hijo. Ahora, volvió a hacer de las suyas durante una grabación en el pueblo de Zempoala, Hidalgo.

Perdió los estribos y golpeó a un señor de 60 años. Esto provocó que el pueblo se enfureciera y casi lo lincharan. Fue TVNotas quien viajó a Zempoala en donde platicaron con un testigo.

"Don Mario estaba mandando un mensaje, y Yáñez volteó a mirarlo y le dijo: ‘¿qué me estás mirando?, déjame hacer mi trabajo’. Entonces el señor le contestó: ‘yo no te estoy haciendo nada’; pero Yáñez le respondió: 'déjame hacer mi trabajo, no me estés interrumpiendo"".