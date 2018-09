Medios culpan a Ariana Grande por ser acosada por un obispo en el funeral de Aretha Franklin

Durante el funeral de Aretha Franklin, Ariana Grande interpretó ‘(You Make Me Feel Like) A Natural Woman’. Su presentación se vio teñida por el comportamiento inapropiado del obispo bautista quien la tocó durante un abrazo y la incómodo de manera evidente.

Fue el obispo Charles H Ellis III quien le tocó el pecho durante varios segundos mientras ‘bromeaba’ con la joven. Aunque ya pidió disculpas por ser demasiado ‘efusivo’ ya se ganó la indignación de varios.

Lamentablemente los medios nacionales e internacionales culparon a Ariana por su vestimenta. De manera indirecta señalaron en todo momento que ella llevaba un ‘minivestido’.

Les importó mucho más y no dudaron en recalcar más su vestimenta que la agresión sexual del obispo. Cuando das una noticia sobre acoso sexual jamás debes mencionar la ropa que se traía puesto…simplemente porque eso no importa.

No es relevante saber si traía un cuello de tortuga o un vestido; simplemente se condena la acción que fue evidente a los miles de ojos y en donde hay una grabación que lo comprueba.

Yo me pregunto, por qué si @AriadnaGrande sintió el tocamiento porque no se hizo a u lado, o le quito la mano, mínimo un movimiento que le hiciera saber al hombre que no se propasara? Por qué esperar que pasara el evento para hacerlo saber a la prensa? Eso es en el momento o no?

— Martín Vimed (@MartinVimed) 1 de septiembre de 2018