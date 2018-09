Anahí envía mensaje a su hermana tras su dramática perdida de peso

La hermana mayor de Anahí pasó por una increíble transformación en la cual bajó varias tallas cambiando sus hábitos alimenticios y haciendo ejercicio. Feliz con su nueva imagen Marichelo compartió una fotografía en la que demuestra su gran cambio, recibiendo el apoyo de Anahí.

"Hoy es el día que me propuse para sacar mi ropa y mi sorpresa es enorme!!! Hoy me aplaudo, me apapacho, me admiro y me reconozco cada segundo de esfuerzo! Es increíble como podemos descuidarnos hasta el punto de no poder ver lo que estamos haciendo con nosotros mismos… HOY ME AMO MÁS QUE NUNCA! #siyopuedotutambien todo es cuestión de querer y quererte mucho".