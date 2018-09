¡Adorable! Victoria Beckham posa con todos sus hijos para la portada de Vogue

Si pensabas que Victoria Beckham era más fría y estaba pendiente más de la moda que de su familia, pues llega la nueva portada de la Vogue Británica para demostrarnos lo contrario, pues en la edición de octubre de 2018 la eterna Posh Spice, posa con sus cuatro hijos en la que sin duda es la portada más adorable de los últimos años.

La también diseñadora de modas de 44 años reunió a sus hijos Brooklyn, de 19 años, Romeo, de 16 años, Cruz, de 13 años, y Harper, de 7 años para la divertida portada donde todos se funden con mamá en un abrazo. Así mismo, su esposo, David Beckham, es parte de una fotografía del editorial. En la entrevista interna Victoria habla de su marca:

Thank you @BritishVogue and @Edward_Enninful for celebrating my ten year anniversary with me #VBsince08 – with #DavidBeckham , @BrooklynBeckham , #RomeoBeckham , @CruzBeckham , #HarperSeven and Olive. pic.twitter.com/b52RLAIjeL

También habla sobre su hija menor Harper:

Second @BritishVogue October cover. Thank you #DavidBeckham for all your support in building my dream and business over the past ten years, I love you. Wearing #VBAW18 RTW #VBDoverSt #VBsince08 x VB pic.twitter.com/6Nnz3j8QN3

— Victoria Beckham (@victoriabeckham) September 4, 2018