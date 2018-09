Lady Gaga confesó que se siente ‘sola’ e ‘insegura’ continuamente pero así se ha superado

En una entrevista en Los Angeles Times, Lady Gaga habló abiertamente de su próxima película. Recordemos que protagonizará el filme de Nació una Estrella junto a Bradley Cooper.

La película es una de las más esperadas este año dado que el actor estará estrenándose como director. Él eligió a la famosa cantante para protagonizar dicha obra, quien ya ganó un Globo de Oro por su actuación en American Horror Story: Hotel de Fx.

Lo importante era que se mostrara natural, sin maquillaje, sin sus extravagantes atuendos, y sin todo aquello que la ha caracterizado por tanto tiempo.

También admitió que gracias al apoyo de sus fans a quienes llama Little Monsters ha podido sobrellevar las situaciones difíciles en su vida.

“Para ser honestos, creo que lo que me hace sentir hermosa es la felicidad de mis fans. Cuando veo o escucho de su parte que la música que yo hago les cambió la vida de alguna manera eso me hace sentir hermosa. Porque este es solo el exterior, ¿saben? Y, al final del día, podría estar en millones de películas, estrenar millones de canciones, y cualquiera podría decir, ‘Ella era tan hermosa', pero eso no es lo que verdaderamente quiero”, dijo.

También contó la otra realidad de los artistas, aquella que es menos de glamour y mucho más triste.

Lo único que tiene en común su personaje con su verdadera personalidad es la soledad que comparten. De ahí en fuera son muy diferentes.

“Cuando conocemos a Ally, ella renunció a sí misma. Yo soy muy diferente. A mí no me abrumaron las posibilidades. La verdad es que, si no estuviera sentada aquí, si no hubiese vendido tantos discos como he vendido, todavía estaría en un bar en alguna parte tocando el piano y cantando. Es quien quiero ser”,