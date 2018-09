La tierna relación entre la niñera y los hijos de Kate Middleton y el príncipe Guillermo

Este conjunto tan cuco de jersey, camisita, patucos y gorrito tejidos a mano por @iruleadonostia es el que #mariateresaturrionborrallo regaló al #principelouis (pronunciado a la francesa) para ser presentado al mundo. Cuesta 233 euros, y solo se realiza bajo pedido y con dos semanas de antelación. Por lo visto, fue la madre de la #nanny de los #duquesdecambridge quien acudio personalmente a la boutique donostiarra para realizar el encargo. #PrinceLouis #royalbaby #PrinceLouisArthurCharles Tap on the link in bio to know more www.totumrevolutum.es

A post shared by Almudena Pérezminguez (@almudena_perezminguez) on Apr 30, 2018 at 4:51am PDT