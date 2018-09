"Yo tuve relaciones con chicas": Julia Fernandes sorprende con inédita confesión sobre su vida amorosa

Sorpresa causaron las palabras de la modelo Julia Fernandes, quien en medio del programa "Bar de Chicas" de UCV, confesó que ha tenido relaciones con mujeres.

"Yo no tengo ningún problema en contar, yo tengo mucho orgullo de todo lo que hecho en mi vida. Sí, yo tuve relaciones con chicas, con chicas, he querido demasiado a una. Es más, mi familia me acepta", dijo.

Pero eso no fue lo único, pues más tarde comentó que en algún momento le tuvo miedo a los hombres. "Yo tuve momentos de mi vida que no soportaba mirar a uno. Yo tenía miedo del hombre", señaló la brasileña.

Una realidad que, según sus palabras, le ha sido muy difícil tratar en televisión, en donde incluso afirmó que le prohibieron hablar del tema durante su participación en "Doble Tentación".

"Cuando yo estuve en mi segundo reality nos prohibieron hablar sobre el tema a todos ahí adentro. Y a mí especialmente porque las personas de la televisión ya sabían de mi pasado", dijo.

"Me prohibieron porque Chile no estaba preparado para el tema", explicó.

