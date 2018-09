Jennifer López se rompió un diente durante una presentación en vivo

Recientemente, la cantante y actriz Jennifer López tuvo una entrevista con Entertainment Tonight, donde contó varias anécdotas de sobre sus presentaciones en vivo, y reveló que durante uno de sus conciertos se rompió accidentalmente un diente con el micrófono.

"Me han pasado muchas cosas en medio de un concierto, pero creo que lo más embarazoso de todo fue cuando me rompí un diente con un micrófono. Afortunadamente, siempre cuento con un ejército de ángeles que me asisten en el escenario y me protegen de todas las locuras que hago", aseguró Jlo.