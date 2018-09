Critican a Alejandro Fernández por su colaboración al lado de Sebastián Yatra

Si alguien sabe de temas polémicos, ese es Alejandro Fernández, quien desde hace meses se ha visto envuelto en varios escándalos, el más reciente, su conducta en un vuelo comercial.

Ahora el intérprete del género regional mexicano vuelve a estar en el ojo de los reflectores por su más reciente producción musical, 'Contigo siempre' al lado del colombiano Sebastián Yatra.

Fernández ha explorado no solo la música del mariachi, también ha interpretado temas pop, boleros y baladas, pero esta nueva apuesta al lado de Sebastián parece no gustarle a sus fans, quienes afirman, Alejandro se niega a envejecer.

A post shared by Alejandro Fernández (@alexoficial) on Aug 31, 2018 at 11:14am PDT

A través de redes sociales el cantante mexicano compartió detalles de su nuevo videoclip, en el que se le ve con un estilo muy diferente al que tiene acostumbrado a su público.

"Alejandro, siempre dentro de tu género (aunque no es mi preferido) te he escuchado y celebrado… Pero, andar jugando al jovencito de 20 como que ya no te queda, mucho menos con esa pinta y ese pantalón… No caigas en lo mismo que los otros cantantes maduros o románticos que quieren creerse el cuento de artistas urbanos… Si no fuiste joven en la época del regetón, mala suerte no más. Te luciste por ejemplo en Viña del Mar y en cuanto concierto has dado, pero en tu estilo. Este tipo de canciones y actitudes causan más bien fastidio… Un abrazo y te lo digo con respeto", "Por qué esa moda de los artistas veteranos y expertos con estilos tan definidos y exitosos juegan a parecerse a artistas nuevos y jóvenes? Debería ser al contrario", expresaron en redes sociales.