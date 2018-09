¡No se quedó callada! Así reaccionó Mirella Paz al controversial comentario de Santi Lesmes

Hace dos años salí por primera vez en una tv, fue brillando por mi autenticacion en mi actual físico, algo que quizá en mucho tiempo ha sido y sigue siendo un motivo de crítica para muchas personas que hasta ahora respeto, y son aquellas las que me motivan a seguir en lo mío y no seguir sintiendome intimadada en ningún aspecto. Hoy me amo más que ayer ! Sintiendo que brillo más que nunca ,por ser yo misma ❤ Tal cual sea mi físico no será obstaculo en ninguno de mis sueños, todo lo contrario, será de lo que me agarre para salir con fuerza ! Gracias a @jessica.newton.777 @casemaze por la gran oportunidad que me dieron al estar en el miss Perú una gran y bella experiencia.. y ganar el premio Rosa, las quiero!! ..💓🙏🏽! #labellezanotienetallas #loslimiteslosponestu filmador : @nelsonramirez direccion photografica @paolawhu @photographycarnero @ashleygraham

