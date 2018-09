Camila Sodi responde a los que la criticaron por humillar a un conductor de radio en su propio programa

Camila Sodi es una de las actrices mexicanas más cotizadas del momento pues su participación en la serie de Luis Miguel le abrió las puertas a nuevos proyectos, además de que reforzó la popularidad que ya tenía desde que inició su carrera.

La actriz asistió al programa de radio 'El Show del Mandril' para promocionar uno de sus proyectos de Telemundo. sin embargo, comenzó interrumpiendo al locutor para decir que la cabina olía a "nachos y axilas".

De inmediato, el locutor explicó que había comido chilaquiles en la mañana, a lo que ésta respondió "guácala por eso huele a cebolla"". Por supuesto varios usuarios calificaron su actitud como grosera y pedante y aplaudieron la forma en la que el locutor respondió a los ataques.

Aunque siempre se ha mantenido al margen de la polémica, la famosa sorprendió a sus seguidores al alzar la voz y defenderse de los comentarios negativos, especialmente tras una nota publicada por TvNotas donde decían que era "cada vez más insoportable".

Camila utilizó sus redes sociales para reclamarle a los que la criticaron por “tergiversar” la información. “Yo sé que no debería de darle espacio a esta basura de ‘periodismo’. Pero, a quien sea que esté a cargo de esas revistas que solo destruyen y no construyen, de verdad, por favor, ya déjenme en PAZ. Soy una mujer trabajadora, noble y honesta y no quiero seguir siendo parte de su juego maligno de chismes y tergiversaciones. Tomen responsabilidades por sus palabras y cómo estas pueden repercutir en la vida de la gente que lastiman. Les deseo mucho amor en sus corazones para que se curen y emitan luz y no jalen gente a la obscuridad”, escribió.

Al final, la actriz siguió con su mensaje, enviando buenos deseos a quienes la han criticado durante los últimos días.

“¡Escudo de protección de luz violeta! ¡Que se trasmute toda energía mala en positiva!”, dijo, además de publicar otro video en su cuenta de Instagram donde aparece mandando un beso con la frase “Te amo” en distintos idiomas.

“Amor, amor, amor para combatir la obscuridad #TikiTiki pa’ la banda”.

