Habló el conductor de la princesa Diana sobre sus últimos momentos “estaba devastado”

El conductor devoto de la princesa Diana nunca olvidará el día en que la amada princesa murió en un accidente automovilístico en París, junto con su novio, Dodi Fayed, y su conductor en ese momento.

Colin Tebbutt, ahora de 77 años, fue una de las primeras personas en recibir una llamada esa terrible noche. Le pidieron que recuperara el cuerpo de la Princesa de Gales, que entonces tenía 36 años, y lo devolviera sano y salvo a su casa en Inglaterra, donde sería enterrada.

Tebbutt recordó que la habitación de Diana en el Hospital Pitié-Salpêtrière estaba repleta de médicos, enfermeras y otros, incluido el ex presidente francés Jacques Chirac, horas después del accidente automovilístico del 31 de agosto de 1997.

Aunque a Tebbutt le dijeron que la princesa había muerto, él no creía que la trágica noticia fuera cierta hasta que la viera con sus propios ojos.

Después de vaciar la habitación del hospital de Diana, encendió el ventilador: era un día extremadamente cálido, recordó.

"Miré alrededor, y los párpados y la parte delantera del pelo de la princesa se movieron", le describió previamente a People. "Pensé: 'Dios, está viva"". Por un momento Tebbutt estaba esperanzado, pero luego se dio cuenta de que era solo el aire.

"En un segundo, me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Me volví, un par de segundos para mí, logré reunirlo de nuevo. Pero ese fue el momento en que sentí que me perdí a mí mismo ", dijo a la publicación.

Pero Tebbutt sabía que tenía que reunirse para la familia de la princesa.

Él le dijo a The Sun que contrató a un empresario fúnebre local para ayudar con su maquillaje y cabello antes de que llegara su ex marido, el príncipe Carlos.

"Cuando volví, parecía 100 por ciento mejor, pero era uno de los días más calurosos del año y la habitación era como un horno", recordó al periódico británico. "Se peinaba bien y luego ponía un rosario en el cama."

Días después, el 6 de septiembre de 1997, millones de dolientes vieron el funeral televisivo de Diana, incluidos sus dos hijos, los Príncipes William y Harry, luego 15 y 12, respectivamente.

