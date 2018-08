Desclasifican conmovedora confesión de Felipe Camiroaga a siete años de su muerte

Quedan sólo unos días para que se cumplan siete años de la tragedia del CASA 212 en Juan Fernández, en donde el animador Felipe Camiroaga perdió la vida junto a otras 20 personas el 2 de septiembre de 2011.

Fue justamente este tema el que se encontraba hablando el panel de "Bienvenidos" de Canal 13, cuando el director del espacio, Daniel "Huevo" Sagüés, recordó una especial confesión del "Halcón de Chicureo".

Todo ocurrió cuando la animadora Tonka Tomicic le preguntó sobre la familia y sus ganas de tener hijos, a lo que el que fue uno de los mejores amigos de Camiroaga respondió que "él se desdecía un poco".

"Me decía ‘¿sabí qué? Yo, solo, estoy súper bien. Si voy a estar con una pareja, tengo que estar igual o mejor. Pero peor, no’. Pero, a la vez, él decía que quería tener a su familia, quería tener sus hijos", dijo Sagüés.

Pero eso no fue todo, pues luego recordó un viaje que hizo a Isla Damas junto a Cecilia Bolocco y Felipe Camiroaga para grabar un material para el programa "Animal Nocturno".

"Eran como las una y media, dos de la mañana, y él venía durmiendo. Se despertó y me dijo ‘¿vai bien?’. Le dije ‘sí, ningún problema’. Me dijo ‘sí, ten cuidado, porque yo no me quiero morir joven’", contó.

"Le dije ‘bueno, joven ya no te moriste’. Y me dijo ‘ya, cállate, maneja bien no más’. Él tenía ganas de hacer muchas cosas", recordó con evidente emoción.

