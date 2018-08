Alejandro Sanz pone un alto al ego de Maluma de la manera más increíble y elegante

Tal día como hoy, fue un orgullo cantar junto a @shakira en la gala de los #VMA´s de #MTV #LaTortura // On a day like this, it was a pleasure to sing along with @shakira at the #VMA´s gala. #MTV #LaTortura

A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz) on Aug 28, 2018 at 11:36am PDT