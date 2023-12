“Callando bocas”: las veces en las que Selena Gomez nos ha enseñado a poner límites al ‘body shaming’

Selena Gomez es cantante, actriz y también inspiración

Selena Gomez se ha coronado como la reina de Instagram por ser la famosa con más seguidores, ha roto el récord de más ‘likes’ en menos tiempo, y actualmente se ha mostrado más feliz y relajada que nunca.

Pero para ella, no todo ha sido miel sobre hojuelas, también ha sufrido críticas y constantes ataques sobre de aquellos a quienes hay que recordarles que del cuerpo ajeno, no se habla.

La vez que compartió una postal de ella y sus amigos en un yate, con una enorme sonrisa mostró al mundo que no le preocupa la opinión de los demás. Ella está viviendo su vida y disfrutando cada momento.

Pero, lamentablemente, en varias ocasiones, Selena recibió insultos y comentarios negativos sobre su cuerpo por considerar que éste no era perfecto. Esto sucedió dado que ella debía tomar medicamentos para el lupus que padece, los cuales le provocaron subidas de peso.

Las mujeres, sobre todo, estamos expuestas a muchas presiones y críticas que nos han vuelto vulnerables e inseguras sobre nuestra propia capacidad. Selena siempre ha sido la primera en levantar la voz para que esto pare. Sin miedo, ha mostrado que puedes ser feliz sin la necesidad de tener el cuerpo de revistas que nos muestran los medios.

La joven actriz y cantante, por supuesto, no debería dar explicaciones, porque nadie tiene el derecho a juzgar tu apariencia según sus criterios de belleza, pero aún así, con el respeto y buen trato que la caracterizan, lo ha hecho.

La cantante de ‘Single soon’ en varias ocasiones ha llenado a sus seguidores de positividad y ha recalcado la importancia del amor propio: “Sólo quería decir y animar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por lo que está pasando exactamente, y nadie conoce la verdadera historia, que eres hermosa y maravillosa y sí, tenemos días en los que quizá nos sentimos como una mierda, pero yo prefiero ser útil y cuidarme. Mis medicamentos son importantes y creo que eso es lo que me ayuda. Así que sí, no soy una modelo, nunca lo seré, pero creo que son increíbles, yo definitivamente no lo soy’.

Selena Gomez ha callado bocas de los haters: “Así que eso es todo, esto se está volviendo largo, sólo pensé en decirles que los quiero y gracias por apoyarme y entenderme. Si no, entonces váyanse porque no apoyo el body shaming”.