Este es el momento donde Aretha Franklin homenajeó a Adele

Luego de luchar contra el cáncer durante 8 años, la Reina del Soul, Aretha Franklin falleció la noche de ayer a los 76 años de edad, dejando un enorme vacío en el mundo de la música.

Sin embargo, Aretha también nos dejó un enorme legado musical que podremos seguir disfrutando por siempre. Cientos de artistas como Beyoncé, Christina Aguilera, Adele, Demi Lovato, Jennifer Hudson, entre otros, cantaron sus canciones y realizaron covers sensacionales.

Pero hubo una ocasión en la que Aretha le hizo honor a sus intérpretes favoritas y “Rolling in the Deep” de Adele fue covereada dentro del disco que lanzó en 2014 bajo el nombre de Aretha Franklin Sings The Great Diva Classics.

En este álbum, la cantante de soul grabó su versión propia de canciones de artistas consolidadas como Barbara Streisand, Etta James, The Supremes, Gloria Gaynor y Alicia Keys, logrando un enorme éxito en las listas de popularidad con clásicos como “I Will Survive”, “I'm Every Woman”, “At Last”, “No One” y “Rolling in the Deep”.

Sin duda una de las canciones que más sorprendió fue esta última, pues Aretha Franklin puso el alma en la intepretación de la canción más famosa, hasta entonces, de Adele.

La última actuación en público de Aretha Franklin fue durante una ceremonia de recaudación de fondos para la fundación de combate contra el SIDA de Elthon John en Nueva York.