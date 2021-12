El sexo en algunas de tus películas favoritas, ¡Es real!

¿Quieres conocer cuales son estos films?

Las escenas de sexo en las películas suelen ser las más controversiales y aquellas que se roban la atención de todo el público. Pero, ¿Sabías que las escenas mas candentes de algunas de tus películas favoritas son reales?

Realmente nos cuesta pensar que eso puede ser posible pero si ha sucedido. A pesar de estar entre un equipo grande de trabajo los actores han tenido sexo real mientras son grabados para luego incluir esta escena en una película distribuida a nivel mundial.

¡Nosotras te lo contamos!

1.-Intimacy

Esta fue una película dirigida por Patrice Chéreau en el año 2001. Es una coproducción internacional que involucra a países como Francia, Reino Unido, Alemania y España. Fue protagonizada por Mark Rylance y Kerry Fox. La banda sonora de este film fue escrita por el mismo director e incluye canciones Pop de los años setenta y ochenta.

intimacy

2.-Cruising

En 1980 Al Pacino y Paul Sorvino protagonizaron esta película policiaca estadounidense dirigida por William Friedkin. El termino que define el titulo de este film es «Cruising» que define la actividad de buscar encuentros sexuales en lugares públicos. El termino es utilizado en el argot gay en ingles.

3.- Love

Este film es un drama erótico que se estreno en 2005 y fue rodada en 3D. Dirigida por Gaspar Noé que cuenta la vida de un estudiante de cine que al serle infiel a su novia empieza una dinámica que le cambia la vida al enterarse que se va a convertir en padre. Este episodio le cambia la vida a Murphy y el vive recordando su relación fallida llena de drogas, sexo duro y momentos de ternura.

love

4.- The Brown Bunny

Este film fue estrenado en el 2003. Fue escrita, producida, grabada, editada y dirigida por Vincent Gallo y cuenta la historia de un motociclista que decida hacer un viaje a lo largo de su país mientras es perseguido por los recuerdos de su fallido amor.

La película fue estrenada en el Festival de Cine de Cannes, y la propuesta genero buenos comentarios y llamo la atencion de los presentes por las explicitas escenas sexuales entre los protagonistas. Tambien genero mucha polemica luego del comentario del critico de cine Roger Ebert al expresar que este habia sido el pero film en el Festival de Cannes.

5.- 9 songs

Esta película tiene la particularidad de que se rodó sin ningún guión establecido y los diálogos fueron completamente improvisados por los protagonistas. La inspiración de Michael Winterbotton para la realización de este film fue la novela «Plataform» de Michael Houellebecq y decidió llevar al cine las imágenes explícitas que se describen en la literatura mundial.

Para esta filmación donde los actores tenían sexo real, la pareja decidió ensayar las escenas principales y así saber si podían seguir con el proyecto.

6.- Caligula

Diriga en 1979 por Tinto Brass fusiona la comedia negra y el drama con historia y erotismo. El elenco contó con la participación de Malcolm McDowell, Peter O’Toole, John Gielgud y Helen Mirren.

La trama de la película describe la vida de un famoso y controversial emperador. El guión estuvo a cargo del estadounidense Gore Vidal.

caligula

7.-Shortbus

Dirigido en el 2006 por John Cameron Mitchell fue una película que despertó mucho interés y genero comentarios por las escenas de sexo real.

Shortbus se refiere a un loca dedicado al sexo y a la cultura alternativa en Nueva York en donde los protagonistas de la historia, James y Jamie, son un apareja que decide abrir las condiciones de su relación y buscan sumar a alguien mas a esta aventura sexual.

8.- Ninfomania

Este drama estuvo dirigida por Lars Von Trier y fue estrenada en diciembre de 2013 en Dinamarca. Dividida en dos volúmenes,3​ está protagonizada por Charlotte Gainsbourg, Stacy Martin, Stellan Skarsgård, Shia LaBeouf, Jamie Bell, Christian Slater, Uma Thurman, Udo Kier, Willem Dafoe y Connie Nielsen. Esta película también es reconocida por sus escenas de sexo real.

ninfomania

9.- Idiots

Un film dirigido por Lars von Trier en 1998, conocida por ser la segunda película del manifiesto cinematográfico Dogma 95. Además, es la segunda parte de la trilogía Corazón dorado, la que también se compone de Breaking the Waves y Dancer in the Dark.

La trama principal de la película habla de la utopia que se vive en un hogar, en el cual todos fingen tener dificultades mentales para liberarse de las ataduras de la sociedad.

the-idiots

10.- Anticristo

Este film del año 2009 fue protagonizada por Willem Dafoe y Charlotte Gainsbourg, narra la historia de una pareja que tras la accidental muerte de su hijo, se retira a una cabaña en el bosque donde pasaron las últimas vacaciones con él.

El largometraje se rodó en Alemania y Suecia. Es una coproducción entre Dinamarca, Alemania, Francia, Polonia, Suecia e Italia. Fue estrenada en el Festival de Cannes.

