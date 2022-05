Sarah Jessica Parker estelariza una candente escena de sexo

En la candente escena, Frances Dufresne, interpretada por Parker, tiene un romántico encuentro en su casa junto a su coestrella Steven Pasquale, que termina con una escena de sexo súper subida de tono y donde si creían que la actriz sufría algún pudor a sus 52 años, pues tienen que ver lo bien que entra en personaje. Sin embargo, Sarah siempre ha confesado lo mal que la pasa cuando le toca hacer ese tipo de escenas.

Divorce, creada por Sharon Hogan en el 2016, está ambientada en la ciudad de Nueva York y gira en torno al personaje de Francés quien tiene una aventura y provoca una serie de anécdotas alrededor de este episodio y su proceso de divorcio.

Sarah Jessica Parker fue fue noticia semanas pasadas, pues quien fuese su coestrella en la serie Sex and the City, Kim Cattrall, la acusara de utilizar la noticia del fallecimiento del hermano de esta para limpiar su imagen, llamando a Parker “hipócrita” y “cruel”. Con esto se confirmaba que no se llevaban tan bien con en la trama de la serie.

