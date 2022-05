Conoce a Leo D’Alleva el sensual modelo que jugó fútbol con Messi

Esta es una historia que muy pocas personas conocían, pero que ahora resulta de catapulta para proyectar al dominio público a uno de sus protagonistas Leo D’Alleva, quien en una ocasión practicó fútbol con el astro argentino Lionel Messi.

D’Alleva es un joven argentino, estudiante de periodismo, que además ha incursionado en el mundo del modelaje y la actuación. Es oriundo de Rosario, una importante ciudad de la región Santa Fe, situada al centro este de Argentina.

En los últimos días este joven santafesino ha sido noticias al dejar al descubierto cómo conoció al astro del Barcelona Fútbol Club y miembro de la Selección de fútbol de Argentina, Lionel Messi, quien también es oriundo de Rosario.

“Estábamos jugando un partido de fútbol con chicos de otras categorías. De repente apareció uno menudito con pelo lacio que me empujó para quitarme la pelota. A mí, que era bastante alto, me sorprendió cómo alguien tan chiquito tuviera ese coraje, esa pegada, y esa zurda tan fuerte. Pasó, me empujó ¡Y me sacó la pelota! Me quedé mirando y pensé qué atrevido”, así relató el joven modelo argentino el momento en que estuvo en un campo de fútbol junto con Lionel Messi.

Su relato agrega: “entonces, vino un compañero y me dijo ‘¿Sabes quién es ese?’ El Messi que acaba de fichar para el Barcelona”. Fue así como D’Alleva conoció a quien hoy es uno de los mejor jugadores del fútbol de la historia: ‘La Pulga Messi’, aunque ambos fueron fichaje del club de fútbol Newell’s, aunque de diferentes categorías, cuando tenían 10 y 11 años, respectivamente.

Leo D’ Alleva tiene 29 años y desde hace casi una década trabaja como modelo en su natal Argentina. Su fama alcanzó un punto álgido recientemente cuando fue protagonista del video musical del sencillo “Que regreses tú” de Jimena Barón.

Este apuesto modelo de ojos verdes, apodado ‘El Ruso’ ha estado trabajando en su formación como actor y recientemente realizó un casting para la plataforma de series y películas Netflix. En paralelo cursa la carrera de periodismo en Rosario.

«No me interesa ser el modelo más conocido; aspiro a otras cosas», asevero Leo a la Revista Musa, y agrega que «con el deporte aprendí la importancia de la perseverancia».

