Siete frases feministas más poderosas de todos los tiempos

El feminismo no es solo un estilo de vida, como muchos quieren creer, donde su principal objetivo es atacar o denunciar cualquier abuso contra las mujeres. El feminismo es un movimiento que data del siglo XVIII, aunque no se conoció o denominó de esta forma, pero se erige como un movimiento para defender la igualdad de género. Al principio los hombres no tenían cabida, por puro prejuicio o tabú. Pero con el tiempo muchos de estos se han integrado a este movimiento.

En este largo recorrido donde las mujeres han ido ganando su espacio en la sociedad, nos hemos topado con frases y pensamientos que han quedado en la memoria de quienes hoy siguen luchando por defender ese puesto y seguir ampliando ese terreno de oportunidades.

A continuación te presentamos siete frases de activistas, artistas, actrices y académicas que han hecho historia, por lo transcendental de su discurso y su lucha en pro de la igualdad de género.

“Las mujeres no siempre tienen que tener la boca cerrada y el útero abierto”.

Emma Goldman – Anarquista lituana, activista libertaria de los derechos de la mujer y pionera en el movimiento feminista (1864-1940).

“Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie”.

Emily Dickinson – Apasionada poeta estadounidense que ha llegado a los citiales de otros colegas como Edgar Allan Poe y Ralph Waldo Emerson (1830-1886).

«No creo en el eterno femenino, una esencia de mujer, algo místico. La mujer no nace, se hace. No hay un eterno femenino desde el origen, son roles. Y eso se aprecia muy bien cuando se estudia la sociología. El papel de los hombres y de las mujeres no está determinado de forma absoluta en todas las civilizaciones, hay grandes cambios»

Simone de Beauvoir – Fue una activista, intelectual feminista y novelista de ficción, esposa de Jean Paul Sartre, que por su discurso progresista y adelantado a su tiempo es considerada una de las personalidades más profundas del activismo femenino (1908- 1986).

“Fui criada para creer que la excelencia es la mejor forma de disuadir al racismo y al sexismo. Y así es como funciona mi vida”

Oprah Winfrey – Periodista, presentadora y productora de televisión, activista de los derechos de la mujer, filántropa y empresaria.

“Algunas mujeres deciden seguir a los hombres, otras deciden seguir sus sueños”

Lady Gaga – Músico y cantante italo-estadounidense, fuertemente comprometida con campañas en pro de la igualdad de género y la defensa de la comunidad LGBTIQ.

“Una mujer debería ser dos cosas: quien y lo que ella quiera”

Coco Chanel – Diseñadora de modas, fundadora de la casa de modas Chanel. Una de las figuras más importantes e influyentes del siglo 20.

“¿Por qué la gente dice “ten un par de huevos”? Los huevos son débiles y sensibles. Si quieres ser duro, ten una vagina”

Betty White – Irreverente comediante y actriz estadounidense, adquirió reconocimiento internacional por su interpretación del papel de Rose Nylund en la exitosa comedia de situación The Golden Girls.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO