Sebastián Rulli revela la razón por la que no le ha pedido matrimonio a Angelique Boyer

Celebró la vida por darme la oportunidad de vivir el amor más bello, cada día más enamorada de tu ser, de tu esencia y tu piel… Lo que siento por ti no se puede explicar con palabras, solo con hechos, hechos de comprensión, apoyo, amistad, complicidad sueños y metas por realizar juntos!! Mi admiración y respeto a tu persona es invaluable. Entregarse al amor sin temor, amor incondicional. Ese que crece y aprende a ser mejor cada día. Si de algo puedes estar seguro desde ayer, hoy y por siempre, es que CUENTAS CONMIGO. Te amo mi vida @sebastianrulli gracias por siempre! Tú paz es mi mayor tesoro! ❤️❤️✨✨🙏🏻

A post shared by Angelique Boyer (@angeliqueboyer) on Feb 14, 2018 at 12:08pm PST