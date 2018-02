Modelo que fue expulsada de competencia "por ser lesbiana" podrá competir para convertirse en Miss Universo

Me siento profundamente agradecida con cada uno de ustedes ! 💗 Siii ! Vos ! 😃 Que estás leyendome 👁 !Gracias por brindarme tu apoyo día a día, y por redes sociales. Gracias @mgmproducciones por brindarme la gran oportunidad de presentarme como candidata y poner tanto esfuerzo en cada una de las 9. Hoy con mucho orgullo llevo la representación de mi amada Asunción. @parkyei agradezco una y mil veces al universo el que hayas sido precisamente vos quien esté al lado mío en el escenario coronándome, te tengo tanto respeto, cariño y admiración que me enternece ver las imágenes de este momento tan grato. Gracias !! ✨💗🇵🇾

