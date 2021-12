Habrá cuarta parte de High School Musical ¡estos son los detalles!

Hace casi diez años que la franquicia de musicales juveniles, que lanzara la carrera de Zac Efron, High School Musical, cerraba un capítulo de divertidas coreografías y románticas canciones. Una serie de televisión y tres películas hicieron de este musical uno de los más rentable para el emporio del entretenimiento, Disney.

Directivos de Disney aun no se pronuncian para desmentir o confirmar el regreso de High School Musical, pero la prensa especializada de Hollywood asegura que ya se ha avanzado en los detalles de la cuarta entrega del musical. Y muchos cambios se avecinan. Nuevos personajes, nuevos roles, nuevas caras, pero eso si, mucha mas música y coreografías mas mucho mas arriba.

Entre las novedades, y muy a pesar del deseo de su fanaticada, no se contará con el elenco original, puesto que al asomarse la posibilidad del regreso de HSM, la primera en negarse fue Ashley Tisdale, asegurando que “En retrospectiva, en ese momento fue algo tan perfecto, tan puro, que no sabría cómo llegar. High School Musical no nos hizo. Nosotros hicimos High School Musical gracias a nuestra amistad, a lo cercano que éramos, y la magia del momento. Kenny Ortega simplemente lo hizo como debía ser. Disney es una gran empresa así que estoy segura de que encontrará la manera de hacerlo» sin nosotros.

Disney está buscando nuevas caras para los personajes principales y dándole forma los nuevos personajes que conformaran la cuarta parte de High School Musical, donde Troy Bolton ahora será futbolista, dando pie a coreografías mas efectistas y esas acrobacias cada vez más elaboradas de las porrista de este deporte norteamericano.

Los cinco nuevos personajes están conformados por Erin, jugadora de fútbol quien se enamorará de Dereck, también futbolista pero es el chico malo o mas bien rudo, pero de gran corazón. Campbell será el Troy Bolton 2.0, pero su vida se complica cuando se fija en Erin. Nathalie es la mejor amiga de Erin, será la entusiasta líder de las porristas. Y por ultimo se presentará Tamara, la ex reina de la secundaria que buscara adjudicarse una nueva corona.

Según los medios, High School Musical 4 estará disponible en el Canal de Streaming de Disney en el 2019.

